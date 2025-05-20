Демографическая ситуация

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак для Forbes, сообщает 24 Канал. По ее словам, из-за войны миллионы украинцев выехали за границу, что существенно ударило по демографии.

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Обратите внимание. Согласно оценкам Института демографии, коэффициент рождаемости в Украине составляет лишь 0,9 ребенка на женщину, тогда как для восстановления нужен уровень в 2,2.

Это означает, что количество молодежи будет уменьшаться, а главным сегментом рынка труда станут люди в возрасте 35 – 44 года,

– отметила Марчак.

Среди основных демографических вызовов, которые усилила война, она назвала: уменьшение количества населения, сокращение рождаемости, старение и миграцию.

Повышение среднего возраста работников

В таких условиях бизнесу стоит активнее работать с теми группами, которые ранее были менее вовлечены: внутренне перемещенными лицами, людьми с инвалидностью, кандидатами в возрасте 50+, студентами, пенсионерами и ветеранами.

"Нужно привыкать к повышению среднего возраста работников", – подчеркнула она.

Динамика все же положительная

Несмотря на все, рынок труда постепенно восстанавливается. По состоянию на начало 2025 года он работает на 93% от довоенного уровня. Количество претендентов на вакансии и активность на рынке – самая высокая с лета 2023 года, когда начался острый кадровый дефицит.

В Центре экономической стратегии отметили положительную динамику: средний уровень безработицы в 2024 году уменьшился до 14,3%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 17,4%, а в 2022-м - 18,5%.

Сокращение рабочей силы усилило конкуренцию между работодателями, что в свою очередь стимулирует рост реальных зарплат – даже по сравнению с довоенным периодом.