Rozetka святкує ювілей з pop-art і кавою на Подолі – де знайти унікальну кав'ярню

Найбільший український онлайн-рітейлер – Rozetka оголосив про запуск поп-ап кафе в Києві. Кафе розташоване біля входу на виставку "Третє Дихання" на Подолі.

Поп-ап кав'ярня від Rozetka

Відкриття є одним із святкових проєктів до 20-річчя Rozetka. Ювілей компанія вирішила святкувати з культурним бекграундом. Про це повідомила 24 Каналу пресслужба компанії.

Дивіться також Топ-10 ресторанів і готелів України з найвищими доходами та прибутками

Поп-ап кав'ярня зустрічатиме гостей до 26 травня, а потім вирушить у турне дев'ятьма містами України, перетворившись на мобільну крамницю. Проєкт анонсують найближчим часом.

Поп-ап кав'ярню наразі можуть відвідати кияни / Фото пресслужби Rozetka

Усередині самої виставки – благодійна pop-art крамничка від маркетплейсу, де продають антистрес-іграшки, книжки, товари для творчості.

Усередині кав'ярні можна купити цікаві товари / Фото пресслужби Rozetka

"Частина прибутку (25%) буде передана на реабілітацію українських військових у центрі Superhumans", – наголосили в компанії.

Кав'ярня відкрита до 26 травня / Фото пресслужби Rozetka

Rozetka – 20 років

Колись – інтернет-магазин з офісом у квартирі й першим складом у багажнику авто. Сьогодні – найбільший онлайн-ритейлер України з 14 мільйонами товарів, 540 магазинами в 161 місті, мільйонами покупців і власними сервісами доставки та оплати.

Історія компанії почалась у 2005 році. Першими кур'єрами були самі засновники – Владислав та Ірина Чечоткіни. Перший проданий товар – мобільний телефон.

З нагоди 20-річчя бренду співзасновник Rozetka поділився кількома спогадами та фактами про нього.

Я озираюся назад і згадую, як нас відмовляли: "Ви що! Який бізнес?! Помаранчева революція в розпалі. Бережіть гроші, бо незрозуміло, що далі буде". Або: "Інтернет-магазин? Та такого вже повно!" І моє улюблене: "Інтернет-магазини – це якась маячня. Хто там взагалі буде купувати?",

– пригадує Владислав Чечоткін.

Також він зауважив, що разом з Україною Rozetka пройшла фінансові кризи, Революцію гідності, початок війни, пандемію, а зараз – повномасштабне вторгнення.

"Продовжуємо працювати в Краматорську, Сумах, Слов'янську, Херсоні, Павлограді, Харкові. Щоб залишатися поруч. Щоразу", – додає засновник Rozetka Владислав Чечоткін.



Важливо. Сьогодні – Rozetka продає все: від смартфонів і електросамокатів до шкільних рюкзаків і кормів для котів. Команда зросла з 10 людей до 6000. А сайт щомісяця відвідує понад 43 мільйони користувачів.