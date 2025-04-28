Не всі прибуткові

У рейтинг потрапили шість ресторанних мереж, два постачальники готових страв і два готельні оператори, за даними дослідження Опендатабот, інформує 24 Канал.

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Незважаючи на загальне зростання доходів, не всі учасники рейтингу змогли отримати прибуток. Лише 6 з 10 компаній закінчили рік на позитивній фінансовій ноті.

Ресторани в Україні, які заробили найбільше / Інфографіка Опендатабот

Лідери ринку

Лідером за доходами і прибутками стала мережа McDonald's, чий дохід зріс на 30%, досягнувши 16,84 мільярди гривень. Прибуток компанії склав 1,59 мільярдів гривень, що на 24% більше порівняно з попереднім роком. Це найбільший прибуток серед усіх учасників рейтингу.

Зазначимо, що McDonald's продовжує активно інвестувати в Україну, відкриваючи нові ресторани та співпрацюючи з українськими постачальниками. Від початку повномасштабного вторгнення мережа відкрила 23 нових ресторани, інвестувавши понад 3,2 мільярди гривень.

На другому місці – новачок рейтингу Контракт Продрезерв 5 з Дніпропетровщини. Її дохід зріс у 1,5 раза, до 4,44 мільярди гривень, а прибуток збільшився в 1,6 раза, до 122,7 мільйонів гривень.

Третє місце посіла мережа Пузата Хата, яка збільшила дохід на 50%, до 1,47 мільярдів гривень. Однак компанія завершила рік зі збитками на 37,4 мільйони гривень.

Серед інших учасників рейтингу варто відзначити такі компанії, як Тесті Фуд, Глобальна ресторанна група-Україна та ДТС-Харків, які працюють під брендом KFC. Їхні доходи варіюються від 1,03 мільярди гривень до 771,9 мільойнів гривень, але деякі компанії також відчули збільшення збитків.

Сьому і восьму місце в рейтингу поділили готельні оператори Парктур (Буковель) та Міжнародно-діловий центр (Hilton Kyiv). Їхні доходи зросли на 31% і 27% відповідно, проте прибуток Парктура знизився у 50 разів до 40,6 мфльйонів гривень, а Міжнародно-діловий центр зазнав збитків у розмірі 169 мільйонів гривень.

Доходи компаній / Інфографіка Опендатабот

Останні місця у рейтингу посіли компанії Атомсервіс та Домінос Піцца Юкрейн. Для Атомсервіс 2024 рік виявився важким: дохід компанії знизився майже у сім разів. Домінос Піцца Юкрейн показала хороший приріст доходу – 1,5 раза, до 550 мільйонів гривень, хоча її збитки зменшилися лише вдвічі.