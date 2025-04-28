Не все прибыльные

В рейтинг попали шесть ресторанных сетей, два поставщика готовых блюд и два гостиничных оператора, по данным исследования Опендатабот, информирует 24 Канал.

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Несмотря на общий рост доходов, не все участники рейтинга смогли получить прибыль. Только 6 з 10 компаний закончили год на позитивной финансовой ноте.

Рестораны в Украине, которые заработали больше всего / Инфографика Опендатабот

Лидеры рынка

Лидером по доходам и прибыли стала сеть McDonald's, чей доход вырос на 30%, достигнув 16,84 миллиарда гривен. Прибыль компании составила 1,59 миллиардов гривен, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Это самая большая прибыль среди всех участников рейтинга.

Отметим, что McDonald's продолжает активно инвестировать в Украину, открывая новые рестораны и сотрудничая с украинскими поставщиками. С начала полномасштабного вторжения сеть открыла 23 новых ресторана, инвестировав более 3,2 миллиарда гривен.

На втором месте – новичок рейтинга Контракт Продрезерв 5 из Днепропетровской области. Ее доход вырос в 1,5 раза, до 4,44 миллиарда гривен, а прибыль увеличилась в 1,6 раза, до 122,7 миллионов гривен.

Третье место заняла сеть Пузата Хата, которая увеличила доход на 50%, до 1,47 миллиардов гривен. Однако компания завершила год с убытком на 37,4 миллиона гривен.

Среди других участников рейтинга стоит отметить такие компании, как Тести Фуд, Глобальная ресторанная группа-Украина и ДТС-Харьков и Глобальная ресторанная группа-Украина, которые работают под брендом KFC. Их доходы варьируются от 1,03 миллиарда гривен до 771,9 миллиойнов гривен, но некоторые компании также почувствовали увеличение убытков.

Седьмое и восьмое место в рейтинге поделили гостиничные операторы Парктур (Буковель) и Международно-деловой центр (Hilton Kyiv). Их доходы выросли на 31% и 27% соответственно, однако прибыль Парктура снизилась в 50 раз до 40,6 мфльйонов гривен, а Международно-деловой центр понес убытки в размере 169 миллионов гривен.

Доходы компаний / Инфографика Опендатабот

Последние места в рейтинге заняли компании Атомсервис и Доминос Пицца Юкрейн. Для Атомсервис 2024 год оказался тяжелым: доход компании снизился почти в семь раз. Доминос Пицца Юкрейн показала хороший прирост дохода – 1,5 раза, до 550 миллионов гривен, хотя ее убытки уменьшились лишь вдвое.