Поп-ап кофейня от Rozetka

Открытие является одним из праздничных проектов к 20-летию Rozetka. Юбилей компания решила праздновать с культурным бэкграундом. Об этом сообщила 24 Каналу пресс-служба компании.

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Поп-ап кофейня будет встречать гостей до 26 мая, а затем отправится в турне по девяти городам Украины, превратившись в мобильный магазин. Проект анонсируют в ближайшее время.

Поп-ап кофейню пока могут посетить киевляне / Фото пресс-службы Rozetka

Внутри самой выставки – благотворительный pop-art магазинчик от маркетплейса, где продают антистресс-игрушки, книги, товары для творчества.

Внутри кафе можно купить интересные товары / Фото пресс-службы Rozetka

"Часть прибыли (25%) будет передана на реабилитацию украинских военных в центре Superhumans", – отметили в компании.

Кофейня открыта до 26 мая / Фото пресс-службы Rozetka

Rozetka – 20 лет

Когда-то – интернет-магазин с офисом в квартире и первым складом в багажнике авто. Сегодня – крупнейший онлайн-ритейлер Украины с 14 миллионами товаров, 540 магазинами в 161 городе, миллионами покупателей и собственными сервисами доставки и оплаты.

История компании началась в 2005 году. Первыми курьерами были сами основатели – Владислав и Ирина Чечеткины. Первый проданный товар – мобильный телефон.

По случаю 20-летия бренда соучредитель Rozetka поделился несколькими воспоминаниями и фактами о нем.

Я оглядываюсь назад и вспоминаю, как нас отказывали: "Вы что! Какой бизнес?! Оранжевая революция в разгаре. Берегите деньги, потому что непонятно, что дальше будет". Или: "Интернет-магазин? Да такого уже полно!" И мое любимое: "Интернет-магазины – это какой-то бред. Кто там вообще будет покупать?",

– вспоминает Владислав Чечеткин.

Также он отметил, что вместе с Украиной Rozetka прошла финансовые кризисы, Революцию достоинства, начало войны, пандемию, а сейчас – полномасштабное вторжение.

"Продолжаем работать в Краматорске, Сумах, Славянске, Херсоне, Павлограде, Харькове. Чтобы оставаться рядом. Каждый раз", – добавляет основатель Rozetka Владислав Чечеткин.



Важно. Сегодня – Rozetka продает все: от смартфонов и электросамокатов до школьных рюкзаков и кормов для кошек. Команда выросла с 10 человек до 6000. А сайт ежемесячно посещает более 43 миллионов пользователей.