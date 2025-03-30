30 березня, 08:06
Попит на нові авто в Європі впав – які галузі в пріоритеті
Основні тези
- У лютому 2025 року реєстрації нових авто в ЄС скоротилися на 3,4%, досягнувши 853 670 одиниць, з найбільшими падіннями в Італії (-6%), Німеччині (-4,6%) та Франції (-3,3%).
- Єдині сегменти, що зросли, - гібриди (HEV) та електрокари (BEV), з гібридами, які вперше охопили понад 35% ринку.
- За підсумками січня-лютого 2025 року, ринок нових авто в ЄС зменшився на 3%, склавши 1 685 640 одиниць.
У лютому 2025 року реєстрації нових авто в Європейському Союзі скоротилися на 3,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 853 670 одиниць.
Зниження продажів
Які моделі стають найпопулярнішими і як виглядає розподіл сил на авторинку, повідомляє "Укравтопром" із посиланням на АСЕА, передає 24 Канал.
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Серед найбільших ринків ЄС спостерігалося зниження продажів:
- Італія – -6%
- Німеччина – -4,6%
- Франція – -3,3%
Зауважте. Єдиними сегментами, що показали зростання, стали гібриди (HEV) та електрокари (BEV). При цьому гібридні авто вперше охопили понад 35% ринку.
Реєстрація авто за типом живлення у лютому:
- Гібриди (HEV) – 304 062 (+19%)
- Електромобілі (BEV) – 131 275 (+24%)
- Плагін-гібриди (PHEV) – 63 570 (-1%)
- Бензинові авто – 244 073 (-22%)
- Дизельні авто – 80 569 (-29%)
- Інші – 30 121 (-0%)
За підсумками січня-лютого 2025 року, ринок нових авто в ЄС зменшився на 3% та склав 1 685 640 одиниць.