Снижение продаж

Какие модели становятся самыми популярными и как выглядит распределение сил на авторынке, сообщает "Укравтопром" со ссылкой на АСЕА, передает 24 Канал.

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Среди крупнейших рынков ЕС наблюдалось снижение продаж:

  • Италия – -6%
  • Германия – -4,6%
  • Франция – -3,3%

Обратите внимание. Единственными сегментами, показавших рост, стали гибриды (HEV) и электрокары (BEV). При этом гибридные авто впервые охватили более 35% рынка.

Регистрация авто по типу питания в феврале:

  • Гибриды (HEV) – 304 062 (+19%)
  • Электромобили (BEV) – 131 275 (+24%)
  • Плагин-гибриды (PHEV) – 63 570 (-1%)
  • Бензиновые авто – 244 073 (-22%)
  • Дизельные авто – 80 569 (-29%)
  • Другие – 30 121 (-0%)

По итогам января-февраля 2025 года, рынок новых авто в ЕС уменьшился на 3% и составил 1 685 640 единиц.