Снижение продаж

Какие модели становятся самыми популярными и как выглядит распределение сил на авторынке, сообщает "Укравтопром" со ссылкой на АСЕА, передает 24 Канал.

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Среди крупнейших рынков ЕС наблюдалось снижение продаж:

Италия – -6%

Германия – -4,6%

Франция – -3,3%

Обратите внимание. Единственными сегментами, показавших рост, стали гибриды (HEV) и электрокары (BEV). При этом гибридные авто впервые охватили более 35% рынка.

Регистрация авто по типу питания в феврале:

Гибриды (HEV) – 304 062 (+19%)

Электромобили (BEV) – 131 275 (+24%)

Плагин-гибриды (PHEV) – 63 570 (-1%)

Бензиновые авто – 244 073 (-22%)

Дизельные авто – 80 569 (-29%)

Другие – 30 121 (-0%)

По итогам января-февраля 2025 года, рынок новых авто в ЕС уменьшился на 3% и составил 1 685 640 единиц.