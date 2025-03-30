Снижение продаж
Какие модели становятся самыми популярными и как выглядит распределение сил на авторынке, сообщает "Укравтопром" со ссылкой на АСЕА, передает 24 Канал.
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Среди крупнейших рынков ЕС наблюдалось снижение продаж:
- Италия – -6%
- Германия – -4,6%
- Франция – -3,3%
Обратите внимание. Единственными сегментами, показавших рост, стали гибриды (HEV) и электрокары (BEV). При этом гибридные авто впервые охватили более 35% рынка.
Регистрация авто по типу питания в феврале:
- Гибриды (HEV) – 304 062 (+19%)
- Электромобили (BEV) – 131 275 (+24%)
- Плагин-гибриды (PHEV) – 63 570 (-1%)
- Бензиновые авто – 244 073 (-22%)
- Дизельные авто – 80 569 (-29%)
- Другие – 30 121 (-0%)
По итогам января-февраля 2025 года, рынок новых авто в ЕС уменьшился на 3% и составил 1 685 640 единиц.