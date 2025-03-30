Зниження продажів

Які моделі стають найпопулярнішими і як виглядає розподіл сил на авторинку, повідомляє "Укравтопром" із посиланням на АСЕА, передає 24 Канал.

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Серед найбільших ринків ЄС спостерігалося зниження продажів:

Італія – -6%

Німеччина – -4,6%

Франція – -3,3%

Зауважте. Єдиними сегментами, що показали зростання, стали гібриди (HEV) та електрокари (BEV). При цьому гібридні авто вперше охопили понад 35% ринку.

Реєстрація авто за типом живлення у лютому:

Гібриди (HEV) – 304 062 (+19%)

Електромобілі (BEV) – 131 275 (+24%)

Плагін-гібриди (PHEV) – 63 570 (-1%)

Бензинові авто – 244 073 (-22%)

Дизельні авто – 80 569 (-29%)

Інші – 30 121 (-0%)

За підсумками січня-лютого 2025 року, ринок нових авто в ЄС зменшився на 3% та склав 1 685 640 одиниць.