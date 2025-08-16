У липні автопарк України поповнили близько 2,3 тисячі нових легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж у цей же місяць минулого року.

Чи купують українці бензинові авто?

Частка бензинових авто у структурі продажів нових машин знизилася з 38% у липні 2024 року до 35% цього року. Про це повідомив "Укравтопром", передає 24 Канал.

ТОП-5 нових бензинових моделей:

Hyundai Tucson – 194 одиниць

KIA Sportage – 153 одиниць

Mazda CX5 – 129 одиниць

Renault Taliant – 125 одиниць

Škoda Octavia – 94 одиниць

Яка частка вживаних авто?

Водночас серед вживаних авто, які у липні отримали українські номери, 48% були бензиновими (10,8 тисячі машин). Середній вік таких авто склав 9,8 року.

ТОП-5 вживаних бензинових моделей: