16 серпня, 11:33
Наскільки популярними є бензинові авто в Україні та які марки купують найчастіше

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У липні частка нових бензинових авто в Україні знизилася до 35%, найпопулярнішою моделлю був Hyundai Tucson з 194 одиницями.
  • Серед вживаних авто 48% були бензиновими, найпопулярніша модель Volkswagen Golf з 673 одиницями.

У липні автопарк України поповнили близько 2,3 тисячі нових легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж у цей же місяць минулого року.

Чи купують українці бензинові авто?

Частка бензинових авто у структурі продажів нових машин знизилася з 38% у липні 2024 року до 35% цього року. Про це повідомив "Укравтопром", передає 24 Канал

ТОП-5 нових бензинових моделей:

  • Hyundai Tucson – 194 одиниць
  • KIA Sportage – 153 одиниць
  • Mazda CX5 – 129 одиниць
  • Renault Taliant – 125 одиниць
  • Škoda Octavia – 94 одиниць

Яка частка вживаних авто?

Водночас серед вживаних авто, які у липні отримали українські номери, 48% були бензиновими (10,8 тисячі машин). Середній вік таких авто склав 9,8 року.

ТОП-5 вживаних бензинових моделей:

  • Volkswagen Golf – 673 одиниць
  • Audi Q5 – 580 одиниць
  • Volkswagen Tiguan – 578 одиниць
  • Nissan Rogue – 549 одиниць
  • Audi A4 – 410 одиниць