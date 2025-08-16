Чи купують українці бензинові авто?
Частка бензинових авто у структурі продажів нових машин знизилася з 38% у липні 2024 року до 35% цього року. Про це повідомив "Укравтопром", передає 24 Канал.
Дивіться також Бум на електрокари в Україні: липень побив усі рекорди – найпопулярніші авто
ТОП-5 нових бензинових моделей:
- Hyundai Tucson – 194 одиниць
- KIA Sportage – 153 одиниць
- Mazda CX5 – 129 одиниць
- Renault Taliant – 125 одиниць
- Škoda Octavia – 94 одиниць
Яка частка вживаних авто?
Водночас серед вживаних авто, які у липні отримали українські номери, 48% були бензиновими (10,8 тисячі машин). Середній вік таких авто склав 9,8 року.
ТОП-5 вживаних бензинових моделей:
- Volkswagen Golf – 673 одиниць
- Audi Q5 – 580 одиниць
- Volkswagen Tiguan – 578 одиниць
- Nissan Rogue – 549 одиниць
- Audi A4 – 410 одиниць