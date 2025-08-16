Покупают ли украинцы бензиновые авто?

Доля бензиновых авто в структуре продаж новых машин снизилась с 38% в июле 2024 года до 35% в этом году. Об этом сообщил "Укравтопром", передает 24 Канал.

ТОП-5 новых бензиновых моделей:

Hyundai Tucson – 194 единиц

KIA Sportage – 153 единиц

Mazda CX5 – 129 единиц

Renault Taliant – 125 единиц

Škoda Octavia – 94 единиц

Какова доля подержанных авто?

В то же время среди подержанных авто, которые в июле получили украинские номера, 48% были бензиновыми (10,8 тысячи машин). Средний возраст таких авто составил 9,8 года.

ТОП-5 подержанных бензиновых моделей: