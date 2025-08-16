Покупают ли украинцы бензиновые авто?
Доля бензиновых авто в структуре продаж новых машин снизилась с 38% в июле 2024 года до 35% в этом году. Об этом сообщил "Укравтопром", передает 24 Канал.
ТОП-5 новых бензиновых моделей:
- Hyundai Tucson – 194 единиц
- KIA Sportage – 153 единиц
- Mazda CX5 – 129 единиц
- Renault Taliant – 125 единиц
- Škoda Octavia – 94 единиц
Какова доля подержанных авто?
В то же время среди подержанных авто, которые в июле получили украинские номера, 48% были бензиновыми (10,8 тысячи машин). Средний возраст таких авто составил 9,8 года.
ТОП-5 подержанных бензиновых моделей:
- Volkswagen Golf – 673 единиц
- Audi Q5 – 580 единиц
- Volkswagen Tiguan – 578 единиц
- Nissan Rogue – 549 единиц
- Audi A4 – 410 единиц