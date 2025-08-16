Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Наскільки популярними є бензинові авто в Україні та які марки купують найчастіше
16 августа, 11:33
1

Насколько популярны бензиновые авто в Украине и какие марки покупают чаще всего

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В июле доля новых бензиновых авто в Украине снизилась до 35%, самой популярной моделью был Hyundai Tucson с 194 единицами.
  • Среди подержанных авто 48% были бензиновыми, самая популярная модель Volkswagen Golf с 673 единицами.

В июле автопарк Украины пополнили около 2,3 тысячи новых легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в этот же месяц прошлого года.

Покупают ли украинцы бензиновые авто?

Доля бензиновых авто в структуре продаж новых машин снизилась с 38% в июле 2024 года до 35% в этом году. Об этом сообщил "Укравтопром", передает 24 Канал.

Смотрите также Бум на электрокары в Украине: июль побил все рекорды – самые популярные авто

ТОП-5 новых бензиновых моделей:

  • Hyundai Tucson – 194 единиц
  • KIA Sportage – 153 единиц
  • Mazda CX5 – 129 единиц
  • Renault Taliant – 125 единиц
  • Škoda Octavia – 94 единиц

Какова доля подержанных авто?

В то же время среди подержанных авто, которые в июле получили украинские номера, 48% были бензиновыми (10,8 тысячи машин). Средний возраст таких авто составил 9,8 года.

ТОП-5 подержанных бензиновых моделей:

  • Volkswagen Golf – 673 единиц
  • Audi Q5 – 580 единиц
  • Volkswagen Tiguan – 578 единиц
  • Nissan Rogue – 549 единиц
  • Audi A4 – 410 единиц