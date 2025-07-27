Вони влаштуються на роботу найшвидше: кого шукають роботодавці у 2025 році

Існують певні галузі, де роботу знайти простіше. Наразі в Україні найбільш актуальними є практичні професії.

Які найпопулярніші вакансії в Україні у 2025 році?

Такі фахи у 2025 році увійшли у топ-10 популярних, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Читайте також Врятує від вигорання: як чотириденний робочий тиждень може допомогти українцям

Список професій має такий вигляд:

охоронник – 2,7 тисячі вакансій з початку року.;

– 2,7 тисячі вакансій з початку року.; швачка – таких людей запрошували 2,9 тисячі разів;

– таких людей запрошували 2,9 тисячі разів; "адміністратор" та інші варіації, такі як адміністратор залу, офіс-адміністратор, адміністратор кінотеатрів та інше – 3,2 тисячі вакансій у 2025 році;

та інші варіації, такі як адміністратор залу, офіс-адміністратор, адміністратор кінотеатрів та інше – 3,2 тисячі вакансій у 2025 році; бухгалтер , а також головний бухгалтер, спеціаліст, експерт, начальник бухгалтерії тощо – таких осіб шукали 5,7 тисячі разів;

, а також головний бухгалтер, спеціаліст, експерт, начальник бухгалтерії тощо – таких осіб шукали 5,7 тисячі разів; прибиральник службових приміщень та інші вакансії, що стосувалися прибирання територій чи виробничих приміщень – 6,9 тисячі вакансій у поточному році;

та інші вакансії, що стосувалися прибирання територій чи виробничих приміщень – 6,9 тисячі вакансій у поточному році; сестра медична чи брат медичний (слід враховувати медсестер з догляду за хворими, в стоматології, в операційній, з дієтичного харчування тощо) – 7,1 тисячі вакансій разом;

(слід враховувати медсестер з догляду за хворими, в стоматології, в операційній, з дієтичного харчування тощо) – 7,1 тисячі вакансій разом; кухар – нарахували було 7,8 тисячі вакансій;

– нарахували було 7,8 тисячі вакансій; водій автотранспортних засобів , а ще й водіїв навантажувачів, автобусів, трамваїв та тролейбусів - пропонували роботу 9,4 тисячі разів;

, а ще й водіїв навантажувачів, автобусів, трамваїв та тролейбусів - пропонували роботу 9,4 тисячі разів; підсобного працівника роботодавці шукали 10,8 тисячі раз;

роботодавці шукали 10,8 тисячі раз; продавець продовольчих товарів та інші продавці – було знайдено 17,9 тисячі вакансії.

Цікаво! У 2025 році Держслужба зайнятості пропонувала 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень на місяць, а українці могли обрати вакансію за 3303 професіями.