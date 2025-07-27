27 липня, 14:25
Вони влаштуються на роботу найшвидше: кого шукають роботодавці у 2025 році
Основні тези
- В топ-10 популярних професій в Україні у 2025 році входять фахи зі сфери послуг та різні службовці.
- Зокрема Держслужба зайнятості у 2025 році пропонувала 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень на місяць.
Існують певні галузі, де роботу знайти простіше. Наразі в Україні найбільш актуальними є практичні професії.
Які найпопулярніші вакансії в Україні у 2025 році?
Такі фахи у 2025 році увійшли у топ-10 популярних, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.
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Список професій має такий вигляд:
- охоронник – 2,7 тисячі вакансій з початку року.;
- швачка – таких людей запрошували 2,9 тисячі разів;
- "адміністратор" та інші варіації, такі як адміністратор залу, офіс-адміністратор, адміністратор кінотеатрів та інше – 3,2 тисячі вакансій у 2025 році;
- бухгалтер, а також головний бухгалтер, спеціаліст, експерт, начальник бухгалтерії тощо – таких осіб шукали 5,7 тисячі разів;
- прибиральник службових приміщень та інші вакансії, що стосувалися прибирання територій чи виробничих приміщень – 6,9 тисячі вакансій у поточному році;
- сестра медична чи брат медичний (слід враховувати медсестер з догляду за хворими, в стоматології, в операційній, з дієтичного харчування тощо) – 7,1 тисячі вакансій разом;
- кухар – нарахували було 7,8 тисячі вакансій;
- водій автотранспортних засобів, а ще й водіїв навантажувачів, автобусів, трамваїв та тролейбусів - пропонували роботу 9,4 тисячі разів;
- підсобного працівника роботодавці шукали 10,8 тисячі раз;
- продавець продовольчих товарів та інші продавці – було знайдено 17,9 тисячі вакансії.
Цікаво! У 2025 році Держслужба зайнятості пропонувала 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень на місяць, а українці могли обрати вакансію за 3303 професіями.