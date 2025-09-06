Найпопулярніші марки і моделі на вторинному ринку України
- У серпні 2025 року було зареєстровано 74,8 тисяч угод купівлі-продажу вживаних авто, що на 4% менше, ніж у липні.
- Найпопулярнішими марками на вторинному ринку стали Volkswagen, Renault, BMW, а серед моделей - Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf.
У серпні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 74,8 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 4% менше, ніж у липні, та на 17% менше, ніж у серпні минулого року.
Які авто найпопулярніші на вторинному ринку?
Такі дані опублікував Інститут досліджень авторинку, передає 24 Канал. Лідером ринку внутрішніх перепродажів з великим відривом залишається Volkswagen. Його результати вдвічі перевищують показники найближчого конкурента
До першої десятки також увійшли Renault, BMW, ВАЗ і Skoda – вони приблизно на рівні, але орієнтуються на різні аудиторії. Також у рейтингу: Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai.
Серед моделей із пробігом найпопулярнішими стали:
- Volkswagen Passat — на першому місці;
- Skoda Octavia — друга сходинка;
- Volkswagen Golf, особливо в містах, також популярним є його електричний варіант e-Golf.
У топ-10 також потрапили Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A4 та A6.
Зауважте. Середній вік автомобілів на вторинному ринку лишився стабільним – 15,5 року.
Що відомо про ситуацію на авторинку?
- У серпні українці придбали 6,9 тисяч нових легковиків, що на 14,6 % менше, ніж у серпні 2024 року, але на 7,2 % більше за липень 2025. Більшість машин (97,9 %) – імпортовані.
- Лідерами серед нових авто стали Toyota, BYD і Volkswagen; у моделях – Renault Duster, BYD Song Plus і Toyota RAV4.
- При цьому вживані авто залишаються домінантним сегментом із продажами, які в 4 – 5 разів перевищують нові. Це свідчить про стійкий попит на бюджетні та доступні варіанти в умовах економічної нестабільності.
До слова, у серпні уряд скасував вимогу перереєстрації авто, які вже перебувають на держреєстрації, перед продажем. Це спростило торгівлю вживаними авто й знизило бюрократичне навантаження на бізнес і приватних продавців