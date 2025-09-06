У серпні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 74,8 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 4% менше, ніж у липні, та на 17% менше, ніж у серпні минулого року.

Які авто найпопулярніші на вторинному ринку?

Такі дані опублікував Інститут досліджень авторинку, передає 24 Канал. Лідером ринку внутрішніх перепродажів з великим відривом залишається Volkswagen. Його результати вдвічі перевищують показники найближчого конкурента

До першої десятки також увійшли Renault, BMW, ВАЗ і Skoda – вони приблизно на рівні, але орієнтуються на різні аудиторії. Також у рейтингу: Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai.

Серед моделей із пробігом найпопулярнішими стали:

Volkswagen Passat — на першому місці;

Skoda Octavia — друга сходинка;

Volkswagen Golf, особливо в містах, також популярним є його електричний варіант e-Golf.

У топ-10 також потрапили Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A4 та A6.

Зауважте. Середній вік автомобілів на вторинному ринку лишився стабільним – 15,5 року.

Що відомо про ситуацію на авторинку?

У серпні українці придбали 6,9 тисяч нових легковиків, що на 14,6 % менше, ніж у серпні 2024 року, але на 7,2 % більше за липень 2025. Більшість машин (97,9 %) – імпортовані.

Лідерами серед нових авто стали Toyota, BYD і Volkswagen; у моделях – Renault Duster, BYD Song Plus і Toyota RAV4.

При цьому вживані авто залишаються домінантним сегментом із продажами, які в 4 – 5 разів перевищують нові. Це свідчить про стійкий попит на бюджетні та доступні варіанти в умовах економічної нестабільності.

До слова, у серпні уряд скасував вимогу перереєстрації авто, які вже перебувають на держреєстрації, перед продажем. Це спростило торгівлю вживаними авто й знизило бюрократичне навантаження на бізнес і приватних продавців