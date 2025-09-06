Самые популярные марки и модели на вторичном рынке Украины
- В августе 2025 года было зарегистрировано 74,8 тысяч сделок купли-продажи подержанных авто, что на 4% меньше, чем в июле.
- Самыми популярными марками на вторичном рынке стали Volkswagen, Renault, BMW, а среди моделей - Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
В августе 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 74,8 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых авто. Это на 4% меньше, чем в июле, и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.
Какие авто самые популярные на вторичном рынке?
Такие данные опубликовал Институт исследований авторынка, передает 24 Канал. Лидером рынка внутренних перепродаж с большим отрывом остается Volkswagen. Его результаты вдвое превышают показатели ближайшего конкурента
В первую десятку также вошли Renault, BMW, ВАЗ и Skoda – они примерно на уровне, но ориентируются на разные аудитории. Также в рейтинге: Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai.
Среди моделей с пробегом самыми популярными стали:
- Volkswagen Passat - на первом месте;
- Skoda Octavia - вторая ступенька;
- Volkswagen Golf, особенно в городах, также популярным является его электрический вариант e-Golf.
В топ-10 также попали Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A4 и A6.
Заметьте. Средний возраст автомобилей на вторичном рынке остался стабильным – 15,5 года.
Что известно о ситуации на авторынке?
- В августе украинцы приобрели 6,9 тысяч новых легковушек, что на 14,6 % меньше, чем в августе 2024 года, но на 7,2 % больше за июль 2025. Большинство машин (97,9 %) – импортированы.
- Лидерами среди новых авто стали Toyota, BYD и Volkswagen; в моделях – Renault Duster, BYD Song Plus и Toyota RAV4.
- При этом подержанные авто остаются доминантным сегментом с продажами, которые в 4 – 5 раз превышают новые. Это свидетельствует об устойчивом спросе на бюджетные и доступные варианты в условиях экономической нестабильности.
К слову, в августе правительство отменило требование перерегистрации авто, которые уже находятся на госрегистрации, перед продажей. Это упростило торговлю подержанными авто и снизило бюрократическую нагрузку на бизнес и частных продавцов