Какие авто самые популярные на вторичном рынке?

Такие данные опубликовал Институт исследований авторынка, передает 24 Канал. Лидером рынка внутренних перепродаж с большим отрывом остается Volkswagen. Его результаты вдвое превышают показатели ближайшего конкурента

В первую десятку также вошли Renault, BMW, ВАЗ и Skoda – они примерно на уровне, но ориентируются на разные аудитории. Также в рейтинге: Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai.

Среди моделей с пробегом самыми популярными стали:

Volkswagen Passat - на первом месте;

Skoda Octavia - вторая ступенька;

Volkswagen Golf, особенно в городах, также популярным является его электрический вариант e-Golf.

В топ-10 также попали Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A4 и A6.

Заметьте. Средний возраст автомобилей на вторичном рынке остался стабильным – 15,5 года.

Что известно о ситуации на авторынке?

В августе украинцы приобрели 6,9 тысяч новых легковушек, что на 14,6 % меньше, чем в августе 2024 года, но на 7,2 % больше за июль 2025. Большинство машин (97,9 %) – импортированы.

Лидерами среди новых авто стали Toyota, BYD и Volkswagen; в моделях – Renault Duster, BYD Song Plus и Toyota RAV4.

При этом подержанные авто остаются доминантным сегментом с продажами, которые в 4 – 5 раз превышают новые. Это свидетельствует об устойчивом спросе на бюджетные и доступные варианты в условиях экономической нестабильности.

К слову, в августе правительство отменило требование перерегистрации авто, которые уже находятся на госрегистрации, перед продажей. Это упростило торговлю подержанными авто и снизило бюрократическую нагрузку на бизнес и частных продавцов