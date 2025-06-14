Які найпопулярніші вживані електромобілі серед українців

У травні 2025 року українці зареєстрували 4 724 вживані легкові електромобілі. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які авто найчастіше купували українці

Про це повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал. Середній вік електрокарів становив 5 років. Найчастіше українці обирали Tesla Model Y, зареєстровано 544 таких авто. У трійці лідерів також Nissan Leaf (515 авто) та Tesla Model 3 (467 авто).

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До 10-ки найпопулярніших моделей також увійшли:

Kia Niro EV – 322 авто;

Hyundai Kona Electric – 265;

Chevrolet Bolt – 218;

Volkswagen e-Golf – 211;

Renault Zoe – 204;

Tesla Model S – 180;

Audi E-Tron Sportback – 131.

Довідково. З початку 2025 року українці ввезли понад 20 600 вживаних електромобілів – це на 30% більше, ніж за такий самий період 2024-го.