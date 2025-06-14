Які авто найчастіше купували українці
Про це повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал. Середній вік електрокарів становив 5 років. Найчастіше українці обирали Tesla Model Y, зареєстровано 544 таких авто. У трійці лідерів також Nissan Leaf (515 авто) та Tesla Model 3 (467 авто).
Дивіться також Попит на електромобілі з пробігом збільшився на 40%
До 10-ки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Kia Niro EV – 322 авто;
- Hyundai Kona Electric – 265;
- Chevrolet Bolt – 218;
- Volkswagen e-Golf – 211;
- Renault Zoe – 204;
- Tesla Model S – 180;
- Audi E-Tron Sportback – 131.
Довідково. З початку 2025 року українці ввезли понад 20 600 вживаних електромобілів – це на 30% більше, ніж за такий самий період 2024-го.