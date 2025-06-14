Какие авто чаще всего покупали украинцы

Об этом сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал. Средний возраст электрокаров составил 5 лет. Чаще всего украинцы выбирали Tesla Model Y, зарегистрировано 544 таких авто. В тройке лидеров также Nissan Leaf (515 авто) и Tesla Model 3 (467 авто).

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В 10-ку самых популярных моделей также вошли:

Kia Niro EV – 322 авто;

Hyundai Kona Electric – 265;

Chevrolet Bolt – 218;

Volkswagen e-Golf – 211;

Renault Zoe – 204;

Tesla Model S – 180;

Audi E-Tron Sportback – 131.

Справочно. С начала 2025 года украинцы ввезли более 20 600 подержанных электромобилей – это на 30% больше, чем за такой же период 2024-го.