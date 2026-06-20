Вже з 1 липня: популярний магазин краси та догляду закривається

Популярний та відомий українцям магазин PROSTOR звернувся до українців. Річ у тім, що мережа магазинів готується до закриття.

Який магазин закривається з 1 липня

З 1 липня 2026 року компанія розпочне поетапне закриття торгових точок, про що повідомили в All Retail.

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Згідно з інформацією, що ТОВ "НУМІС", яке розвиває мережу магазинів краси та догляду PROSTOR, повідомило про рішення припинити операційну діяльність компанії.

І вже зовсім незабаром – з 1 липня 2026 року – компанія розпочне поетапне закриття своїх магазинів.

У зверненні це рішення назвали "важким". Також українців перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше.

Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро,

– йдеться у заяві.

У компанії додали, що виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами у повному обсязі. А після завершення співпраці компанія прагне оформити необхідні документи, зокрема додаткові угоди, про припинення дії договорів і акти звіряння.

Водночас причини рішення у зверненні не оголосили.

Що ще відомо про подібні компанії

Зокрема, мережа магазинів EVA у 2024 році збільшила виручку на 28,6%. Також компанія відкрила 65 нових магазинів.

У грудні 2025 року у Дніпрі зайнявся складський комплекс, на території якого є приміщення мережі PROSTOR. Пожежа охопила всю територію складу розміром 6 500 квадратних метрів.