PornHub отримав в Україні штраф у 5 тисяч доларів: яке порушення скоїла платформа "для дорослих"

Сервіс відео для дорослих отримав великий штраф. Причина – у порушенні законодавства.

PornHub заплатить великий штраф

Голова податкового комітету Данило Гетманцев повідомив про те, що сервіс контенту "для дорослих" PornHub заплатить штраф у понад 5 тисяч доларів. Причина – у порушенні податкового законодавства.

Цікаво Характер, емоційний інтелект, знання: які риси вирізняють хорошого керівника

За його словами, компанія безвідповідально поставилася до оподаткування.

Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5 543 долари та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади,

– повідомив Гетманцев.

Він також додав, що усі кошти з "податку на Google" фінансують українську армію. Україна займає 14 місце у світі за переглядом роликів, розміщених на платформі, тому свідоме оподаткування від цієї компанії – це не лише про відповідальність перед законами, а й перед українською армією.

Нагадаємо, раніше сервіс Onlyfans заплатив до державного бюджету майже один мільйон доларів за підсумками перших трьох кварталів 2023 року.