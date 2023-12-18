PornHub отримав в Україні штраф у 5 тисяч доларів: яке порушення скоїла платформа "для дорослих"
Джерело:телеграм Данила Гетманцева
Сервіс відео для дорослих отримав великий штраф. Причина – у порушенні законодавства.
PornHub заплатить великий штраф
Голова податкового комітету Данило Гетманцев повідомив про те, що сервіс контенту "для дорослих" PornHub заплатить штраф у понад 5 тисяч доларів. Причина – у порушенні податкового законодавства.
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За його словами, компанія безвідповідально поставилася до оподаткування.
Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5 543 долари та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади,
– повідомив Гетманцев.
Він також додав, що усі кошти з "податку на Google" фінансують українську армію. Україна займає 14 місце у світі за переглядом роликів, розміщених на платформі, тому свідоме оподаткування від цієї компанії – це не лише про відповідальність перед законами, а й перед українською армією.
Нагадаємо, раніше сервіс Onlyfans заплатив до державного бюджету майже один мільйон доларів за підсумками перших трьох кварталів 2023 року.