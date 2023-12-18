PornHub заплатит большой штраф

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил о том, что сервис контента "для взрослых" PornHub заплатит штраф более чем в 5 тысяч долларов. Причина – в нарушении налогового законодательства.

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По его словам, компания безответственно отнеслась к налогообложению.

Компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5 543 доллара и соответствующее ППР направлено компании и в Агентство дохода Канады,

– сообщил Гетманцев.

Он также добавил, что все средства по "налогу на Google" финансируют украинскую армию. Украина занимает 14-е место в мире по просмотру роликов, размещенных на платформе, поэтому сознательное налогообложение от этой компании – это не только об ответственности перед законами, но и перед украинской армией.

Напомним, ранее сервис Onlyfans заплатил в государственный бюджет почти миллион долларов по итогам первых трех кварталов 2023 года.