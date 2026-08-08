Наслідки обстрілів логістики: у "Сільпо" попереджають покупців про проблеми з поставками

У київських супермаркетах "Сільпо" почали з'являтися порожні полиці, а покупців попереджають про можливі перебої з постачанням товарів. Причиною стали наслідки російського удару по цивільній логістичній інфраструктурі.

Фото з пустими полицями та попередженнями масово публікують місцеві телеграм-канали.

Що відомо про проблеми з поставками у "Сільпо"?

У низці столичних супермаркетів мережі "Сільпо" вже розмістили інформаційні таблиці, на яких покупців попереджають про можливі проблеми з поставками товарів. Водночас у магазинах помітні порожні полиці.

У Києві "Сільпо" попереджає про проблеми з поставками / Фото з соцмереж

Такі зміни пов'язані з пошкодженням та знищенням логістичної інфраструктури, яка забезпечувала роботу торгівельних мереж. Через втрату складів компаніям необхідно перебудовувати маршрути постачання та шукати альтернативні можливості для зберігання та доставки продукції.

Мережа супермаркетів також "Фора" повідомила, що внаслідок російського удару були знищені її продуктові склади. Через атаку компанія втратила значну кількість продукції, що вже позначилося на постачанні товарів до магазинів.

Пусті полиці у "Форі / Фото із соцмереж

У мережі попереджають, що покупці можуть тимчасово зіткнутися з дефіцитом окремих товарів. Зокрема, через втрату складських запасів на полицях магазинів можуть виникати перебої з наявністю продукції.

Наразі "Фора" намагається перебудувати логістичні процеси, щоб стабілізувати постачання. Там наголошують, що докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення нормального постачання магазинів.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала одного з наймасштабніших за час повномасштабної війни ударів по цивільній і логістичній інфраструктурі України.

У селі Пухівка на Київщині внаслідок удару загинули троє людей – 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Ще четверо людей госпіталізували, серед них батьки загиблої дитини, її 15-річний брат та сусід, який прийшов допомогти родині й постраждав під час повторного удару.

У постраждалих зафіксували термічні опіки та уламкові поранення. Серед госпіталізованих – батьки загиблого хлопчика, його 15-річний брат, а також сусід родини.