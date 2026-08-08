Як повідомила мережа супермаркетів "Фора", ворог завдав удару по її продуктових складах.

Унаслідок атаки було знищено значну кількість продукції, тому ситуація залишається складною та можливі перебої з постачанням.

У компанії попереджають, що через втрату складських запасів покупці можуть зіштовхнутися з тимчасовим дефіцитом низки товарів.

Пусті полиці у магазині "Фора" / Фото з соцмереж

Наразі ритейлер вживає всіх можливих заходів для стабілізації логістики та якнайшвидшого відновлення нормального постачання в магазини.

Наша команда зараз робить усе можливе, щоб перебудувати постачання та щодня доставляти до магазинів найнеобхідніше. Дякуємо вам за розуміння та за те, що залишаєтеся з нами,

– зазначили у компанії.

Як вже повідомлялося, ворог останнім часом системно цілить у логістичну інфраструктуру українського бізнесу.

Нагадаємо, раніше ворожий дрон повністю знищив склад корпорації "Біосфера" у Дніпрі, внаслідок чого згоріли тонни продукції.

Також під час масованих атак руйнувань зазнали й інші великі логістичні комплекси та мережі, зокрема розподільчі центри "Сільпо" та склад маркетплейса Rozetka.

Масований удар по "Епіцентру": що відомо?

Уночі 5 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі "Епіцентру". Масштабні руйнування змушують бізнес іти на різні кроки заради збереження своєї діяльності.

Внаслідок атаки було повністю знищено логістичний центр у Києві на вулиці Віскозній, а також два великі складські комплекси. Суттєвих втрат зазнав і завод Epicentr Ceramic Corporation, де російська ракета влучила просто у виробничий майданчик.

Під час атаки загинув працівник, ще троє людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Крім виробничих потужностей, вогонь знищив і парковку біля комплексу, де згоріли 20 приватних автівок співробітників.