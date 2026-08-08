Как сообщила сеть супермаркетов "Фора", противник нанес удар по ее продовольственным складам.

В результате атаки было уничтожено значительное количество продукции, поэтому ситуация остается сложной и возможны перебои с поставками.

В компании предупреждают, что из-за потери складских запасов покупатели могут столкнуться с временным дефицитом ряда товаров.

Пустые полки в магазине "Фора" / Фото из соцсетей

В настоящее время ритейлер принимает все возможные меры для стабилизации логистики и скорейшего восстановления нормальных поставок в магазины.

Наша команда сейчас делает все возможное, чтобы наладить поставки и ежедневно доставлять в магазины самое необходимое. Благодарим вас за понимание и за то, что остаетесь с нами,

– отметили в компании.

Как уже сообщалось, враг в последнее время систематически наносит удары по логистической инфраструктуре украинского бизнеса.

Напомним, ранее вражеский дрон полностью уничтожил склад корпорации "Биосфера" в Днепре, поэтому сгорели тонны продукции.

Также во время массированных атак разрушениям подверглись и другие большие логистические комплексы и сети, в частности распределительные центры "Сильпо" и склад маркетплейса Rozetka.

Массированный удар по "Эпицентру": что известно?

Ночью 5 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре "Эпицентра". Масштабные разрушения вынуждают бизнес идти на различные шаги ради сохранения своей деятельности.

В результате атаки был полностью уничтожен логистический центр в Киеве на улице Вискозной, а также два больших складских комплекса. Существенные потери понес и завод Epicentr Ceramic Corporation, где российская ракета попала прямо в производственную площадку.

Во время атаки погиб работник, еще три человека получили ранения и находятся в больнице.

Помимо производственных мощностей, огонь уничтожил и парковку возле комплекса, где сгорели 20 личных автомобилей сотрудников.