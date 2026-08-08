Как сообщила сеть супермаркетов "Фора", противник нанес удар по ее продовольственным складам.
В результате атаки было уничтожено значительное количество продукции, поэтому ситуация остается сложной и возможны перебои с поставками.
В компании предупреждают, что из-за потери складских запасов покупатели могут столкнуться с временным дефицитом ряда товаров.
Пустые полки в магазине "Фора" / Фото из соцсетейНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В настоящее время ритейлер принимает все возможные меры для стабилизации логистики и скорейшего восстановления нормальных поставок в магазины.
Наша команда сейчас делает все возможное, чтобы наладить поставки и ежедневно доставлять в магазины самое необходимое. Благодарим вас за понимание и за то, что остаетесь с нами,
– отметили в компании.
Как уже сообщалось, враг в последнее время систематически наносит удары по логистической инфраструктуре украинского бизнеса.
Напомним, ранее вражеский дрон полностью уничтожил склад корпорации "Биосфера" в Днепре, поэтому сгорели тонны продукции.
Также во время массированных атак разрушениям подверглись и другие большие логистические комплексы и сети, в частности распределительные центры "Сильпо" и склад маркетплейса Rozetka.
Массированный удар по "Эпицентру": что известно?
Ночью 5 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре "Эпицентра". Масштабные разрушения вынуждают бизнес идти на различные шаги ради сохранения своей деятельности.
В результате атаки был полностью уничтожен логистический центр в Киеве на улице Вискозной, а также два больших складских комплекса. Существенные потери понес и завод Epicentr Ceramic Corporation, где российская ракета попала прямо в производственную площадку.
Во время атаки погиб работник, еще три человека получили ранения и находятся в больнице.
Помимо производственных мощностей, огонь уничтожил и парковку возле комплекса, где сгорели 20 личных автомобилей сотрудников.