Что известно об атаках на предприятия 5 августа

Главный логистический склад компании, где хранились товары INTERTOP Ukraine, высокотехнологичный комплекс DENKA LOGISTICS, который много лет был основным логистическим узлом MTI Group, этой ночью был уничтожен россиянами, что сообщили в компании.

При этом погибших и пострадавших среди сотрудников нет. Но масштабы разрушений чрезвычайно большие.

За считанные минуты был уничтожен один из ключевых логистических объектов компании, который бесперебойно работал с 2009 года. Именно отсюда ежедневно отправлялись десятки тысяч заказов нашим клиентам по всей Украине,

– говорится в сообщении.

Вместе со складом утрачено:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

значительная часть товарных запасов;

логистическую инфраструктуру;

оборудование.

Несмотря ни на что, компания продолжает работать. В настоящее время проводится оценка последствий атаки и перестройка всех процессов.

Кроме того, в результате российской ракетной атаки был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA. Об этом сообщили в соцсетях компании.

К счастью, наша команда не пострадала. В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA,

– сообщили в посте.

Компания PUMA уже работает над возобновлением поставок и прилагает максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента.

Напомним, что многие предприятия в Киевской области пострадали в результате атаки. В частности, правительство планирует предложить бизнесу поддержку.

В частности, Россия сегодня уничтожила крупнейший склад Rozetka в Броварах. Он не подлежит восстановлению.

Также в результате обстрела возникли пожары на двух наших распределительных центрах компании "Сильпо". Известно о погибших сотрудниках.