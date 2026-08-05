Що відомо про атаки на бізнеси 5 серпня

Головний логістичний склад компанії, де зберігалися товари INTERTOP Ukraine, високотехнологічний комплекс DENKA LOGISTICS, який багато років був основним логістичним вузлом MTI Group, цієї ночі знищили росіяни, про що повідомили у компанії.

Водночас загиблих та постраждалих серед співробітників немає. Але масштаби руйнувань надзвичайно великі.

За лічені хвилини було знищено один із ключових логістичних об’єктів компанії, який безперебійно працював із 2009 року. Саме звідси щодня вирушали десятки тисяч замовлень до наших клієнтів по всій Україні,

– йдеться у повідомлені.

Разом зі складом втрачено:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

значну частину товарних запасів;

логістичну інфраструктуру;

обладнання.

Попри все, компанія продовжує працювати. Наразі йде оцінка наслідки атаки та перелаштування всіх процесів.

Крім того, унаслідок російської балістичної атаки було повністю знищено логістичний комплекс із товарами PUMA. Про це розповіли в соцмережах компанії.

На щастя, наша команда не постраждала. У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA,

– повідомили у дописі.

Компанія PUMA вже працює над відновленням поставок та докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту.

Нагадаємо, що багато бізнесів на Київщині постраждали внаслідок атаки. Зокрема, уряд планує запропонувати бізнесу підтримку.

Зокрема, Росія сьогодні знищила найбільший склад Rozetka у Броварах. Він не підлягає відновленню.

Також внаслідок обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах компанії "Сільпо". Відомо про загиблих працівників.