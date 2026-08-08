На місцях працюють усі необхідні служби, пише Київська ОВА. 24 Канал переказує, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Київської області вночі 8 серпня?

Майже дві години після півночі на початку доби 8 серпня тривала повітряна тривога у кількох районах Київської області. У цей час російська армія атакувала регіон ударними безпілотниками.

Після 2 ночі Тимур Ткаченко, очільник Київської обласної військової адміністрації, повідомив, що обстріл має трагічні наслідки. Мовиться, зокрема, про Броварський район.

На момент публікації відомо, що удар ворога припав на 3 локації. Унаслідок обстрілу загинули 3 людей, серед них – дитина. Ще 3 людей дістали поранення, і серед постраждалих також є дитина.

Через падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Крім того, на території нежитлової будівлі сталося займання. На місцях працюють усі необхідні служби.

У ДСНС згодом уточнили, що трагедія сталася у селі Пухівка. Від удару ворога там виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку – вогнем знищено сам будинок, дві альтанки та два легкові авто. Загинули 3 людей, серед них дитина 2022 року народження. Також 3 людей постраждали. І ще одна пожежа сталася у цьому ж селі на території складу промислового підприємства.



Наслідки удару Росії по Київщині / Фото ДСНС

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Зауважимо, що лише у ніч на 5 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Київській області, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Броварський, Бучанський та Фастівський райони, де під вогонь потрапили логістичні центри, великі склади та підприємства. Внаслідок атаки загинули люди (10 тільки у Броварському районі) і дуже багато постраждалих.