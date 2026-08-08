На местах работают все необходимые службы, сообщает Киевская ОВА. 24 Канал передает имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно об обстреле Киевской области в ночь на 8 августа?

Почти два часа после полуночи в начале суток 8 августа в нескольких районах Киевской области действовала воздушная тревога. В это время российская армия проводила атаку региона ударными беспилотниками.

После 2 часов ночи Тимур Ткаченко, глава Киевской областной военной администрации, сообщил, что обстрел имеет трагические последствия. Речь идет, в частности, о Броварском районе.

В прокуратуре сообщили, что в результате атаки России погибли 3-летний мальчик, а также его бабушка и дедушка. Около 00:40 в селе Пуховка пять вражеских БПЛА попали в частный дом.

Последствия ударов противника по Киевской области / Фото прокуратуры

Двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также разрушены хозяйственные постройки и два автомобиля,

– отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что повлекло гибель людей.

Также пострадали 3 человека. И еще один пожар произошел в этом же селе на территории склада промышленного предприятия.



Последствия удара России по Киевской области / Фото ГСЧС

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Отметим, что лишь в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киевской области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Наибольшие разрушения понесли Броварской, Бучанский и Фастовский районы, где под обстрел попали логистические центры, большие склады и предприятия. В результате атаки погибли люди (10 только в Броварском районе) и очень много пострадавших.