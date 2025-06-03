Porsche зупиняє продажі електромобіля Taycan у Великобританії

Porsche тимчасово зупинила продаж електрокарів Taycan першого покоління у Великій Британії через ризик загоряння батареї.

У Taycan – знову проблеми

Як повідомляє видання Car Dealer, відповідне рішення ухвалено після попередження Агентства зі стандартів водіїв і транспортних засобів (DVSA), передає 24 Канал.

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У відомстві заявили, що в акумуляторному блоці можливе коротке замикання, яке може призвести до "теплових явищ" – а це загрожує займанням авто.

Що далі

Зараз інженери Porsche розробляють оновлення програмного забезпечення, яке дозволить своєчасно виявляти проблеми з батареєю та попереджати водіїв. Прогнозують, що оновлення стане доступним наприкінці червня. До цього часу компанія рекомендує дилерам припинити продаж першого покоління Taycan.

Довідково. Це вже не перше технічне ускладнення для електрокара: з моменту запуску Taycan вже 12 разів відкликали через різні несправності. Зокрема, через дефекти у високовольтній батареї, підвісці та гальмівних шлангах. Так, у квітні в США Porsche відкликала понад 9700 електромобілів через ризик неспрацювання подушок безпеки, а наприкінці 2023-го – ще понад 27 000 авто через потенційне загоряння акумулятора.