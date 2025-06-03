У Taycan – снова проблемы

Как сообщает издание Car Dealer, соответствующее решение принято после предупреждения Агентства по стандартам водителей и транспортных средств (DVSA), передает 24 Канал.

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В ведомстве заявили, что в аккумуляторном блоке возможно короткое замыкание, которое может привести к "тепловым явлениям" – а это грозит воспламенением авто.

Что дальше

Сейчас инженеры Porsche разрабатывают обновление программного обеспечения, которое позволит своевременно выявлять проблемы с батареей и предупреждать водителей. Прогнозируют, что обновление станет доступным в конце июня. К этому времени компания рекомендует дилерам прекратить продажу первого поколения Taycan.

Справочно. Это уже не первое техническое осложнение для электрокара: с момента запуска Taycan уже 12 раз отзывали из-за различных неисправностей. В частности, из-за дефектов в высоковольтной батарее, подвеске и тормозных шлангах. Так, в апреле в США Porsche отозвала более 9700 электромобилей из-за риска несрабатывания подушек безопасности, а в конце 2023-го – еще более 27 000 авто из-за потенциального возгорания аккумулятора.