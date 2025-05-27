Как действует BYD

Самым заметным шагом стало уменьшение стоимости самого популярного бюджетного хэтчбека BYD Seagull на 20% – до 55 800 юаней (около 5 700 фунтов). Это в четыре раза дешевле самой доступной модели Tesla – Model 3, которая стоит 231 900 юаней, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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До конца июня BYD предлагает скидки еще на 22 модели. Такой шаг является ответом на замедление продаж на внутреннем рынке, накопление рекордных 3,5 миллиона непроданных электрокаров на складах и угрозу новых пошлин от ЕС и США.

Китай – лидер рынка электрокаров

Несмотря на меньшие габариты Seagull, его стоимость демонстрирует прогресс китайских производителей в удешевлении электромобилей. Китай уверенно удерживает позицию крупнейшего в мире рынка электрокаров и активно развивает доступные модели для массового потребителя.

Однако агрессивная ценовая стратегия имеет и обратную сторону – акции BYD в Гонконге снизились на 5,9% на фоне опасений инвесторов относительно падения доходности. Цены акций других китайских автокомпаний также пошли вниз: Li Auto – на 3,2%, Great Wall Motor – на 2,7%.

Старший экономист ING Рико Луман отмечает, что нынешняя ситуация – это "признак усиливающейся конкуренции и постепенного насыщения китайского рынка электромобилей".

Последствия для Tesla

Tesla, для которой Китай является вторым по важности рынком, чувствует последствия этого давления: в апреле продажи ее автомобилей, собранных в Китае, упали на 6% в годовом измерении. Спад продолжается уже седьмой месяц подряд.

Ситуация негативно влияет и на европейский рынок Tesla. В апреле впервые BYD опередила Tesla по объемам продаж в Европе, а еще раньше – в Великобритании. Частично это также связывают с протестами против поддержки Илоном Маском Дональда Трампа.

Спрос на китайские авто в Британии растет: за первые четыре месяца года более 1,4 млн просмотров на Auto Trader пришлись на бренды из КНР. Это 5,3% рынка, тогда как в прошлом году показатель составлял лишь 1,3%. BYD сейчас обеспечивает половину всех просмотров китайских марок на платформе. Активно заходят в Британию также другие бренды: Jaecoo, Leapmotor, Skywell, Omoda и Xpeng.