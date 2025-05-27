Як діє BYD

Найпомітнішим кроком стало зменшення вартості найпопулярнішого бюджетного хетчбека BYD Seagull на 20% – до 55 800 юанів (близько 5 700 фунтів). Це в чотири рази дешевше за найдоступнішу модель Tesla – Model 3, яка коштує 231 900 юанів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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До кінця червня BYD пропонує знижки ще на 22 моделі. Такий крок є відповіддю на уповільнення продажів на внутрішньому ринку, накопичення рекордних 3,5 мільйона непроданих електрокарів на складах та загрозу нових мит від ЄС і США.

Китай – лідер ринку електрокарів

Незважаючи на менші габарити Seagull, його вартість демонструє прогрес китайських виробників у здешевленні електромобілів. Китай впевнено утримує позицію найбільшого у світі ринку електрокарів і активно розвиває доступні моделі для масового споживача.

Проте агресивна цінова стратегія має і зворотний бік – акції BYD у Гонконгу знизилися на 5,9% на фоні побоювань інвесторів щодо падіння прибутковості. Ціни акцій інших китайських автокомпаній також пішли вниз: Li Auto – на 3,2%, Great Wall Motor – на 2,7%.

Старший економіст ING Ріко Луман зазначає, що нинішня ситуація – це "ознака посиленої конкуренції та поступового насичення китайського ринку електромобілів".

Наслідки для Tesla

Tesla, для якої Китай є другим за важливістю ринком, відчуває наслідки цього тиску: у квітні продажі її автомобілів, зібраних у Китаї, впали на 6% у річному вимірі. Спад триває вже сьомий місяць поспіль.

Ситуація негативно впливає і на європейський ринок Tesla. У квітні вперше BYD випередила Tesla за обсягами продажів в Європі, а ще раніше – у Великій Британії. Частково це також пов'язують із протестами проти підтримки Ілоном Маском Дональда Трампа.

Попит на китайські авто у Британії зростає: за перші чотири місяці року понад 1,4 млн переглядів на Auto Trader припали на бренди з КНР. Це 5,3% ринку, тоді як торік показник становив лише 1,3%. BYD наразі забезпечує половину всіх переглядів китайських марок на платформі. Активно заходять у Британію також інші бренди: Jaecoo, Leapmotor, Skywell, Omoda та Xpeng.