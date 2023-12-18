Обовʼязкове встановлення POS-терміналів з 1 січня 2024 року: кого стосується

З 1 січня 2024 року набирає чинності нова норма постанови Кабміну. У ній йдеться про обов'язкове встановлення POS-терміналів для безготівкових розрахунків роздрібними торгівцями.

Кому потрібно буде їх встановити

Згідно з документом, POS-термінали будуть обов’язковими для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб.

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Безготівковий розрахунок повинен бути забезпечений за продані товари або надані послуги. У тому числі за товари\послуги, реалізація яких здійснюється дистанційно.

Про що йдеться у постанові Кабміну

За порушення вимог передбачено адміністративну відповідальність: штраф для ФОПа чи посадовця підприємства – від 1700 до 3400 гривень; а у разі повторного порушення протягом року - від 8500 до 17000 гривень.

У липні 2022 року Кабінет міністрів встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари\надані послуги:

з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб;

з 1 січня 2024 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб;

з 1 січня 2025 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тисяч осіб;

з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

До 2026 року POS-термінали будуть зобов'язані встановити всі торгівці, включаючи продавців на ринках.

Втім, вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення бойових дій.

Безготівкові платежі в Україні

За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток в Україні та за її межами, у III кварталі 2023 року – становила 1 трильйон 407,1 мільярда гривень; з них безготівкові - на 890,8 мільярда гривень. А також:

частка безготівкових операцій перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками;

від загальної суми операцій із платіжними картками; найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі - 47,0% на суму 419,2 мільярда гривень.

перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили 31,3% ;

; оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5%.

Таким чином, мережа POS-терміналів зростає впродовж п’яти кварталів поспіль. У ІІІ кварталі лідерами приросту були держбанки.

Станом на 1 жовтня в Україні діяло 437 тисяч терміналів, з них у ПриватБанку - 273 тисяч.