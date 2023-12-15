USAID збільшує допомогу для українських підприємців
Допомога для українських підприємців стане ще доступнішою. Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) вирішило втричі збільшити розмір програми "Конкурентоспроможна економіка України". Тепер загальний бюджет програми становить 11 мільйонів доларів.
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Як повідомили в агенстві, причиною такого рішення стала неабияка активність українського бізнесу.
З огляду на велику кількість заявок і значний інтерес з боку підприємств переробної галузі було ухвалене рішення збільшити суму грантового фінансування,
– йдеться у повідомленні.
У межах програми планують надати близько 75 грантів. Раніше планувалося надання лише 25 фінансових виплат. Гранти розраховані насамперед на той бізнес, який націлений на виробництво інноваційні продукти, модернізацію, скорочення людської праці, підвищення ефективності використання ресурсів тощо.
Окрім того, підтримку можуть отримати підприємства, які націлені на заміну продуктів, які раніше постачалися із Росії та Білорусії. Програма також надаватиме перевагу виробникам товарів, які будуть потрібні у процесі відбудови України.
Більш детальніше з умовами та можливостями програми можна ознайомитися за посиланням.