USAID увеличивает помощь для украинских предпринимателей

Помощь для украинских предпринимателей станет еще доступнее. Агентство США по международному развитию (USAID) решило втрое увеличить размер программы "Конкурентоспособная экономика Украины". Теперь общий бюджет программы составляет 11 миллионов долларов.

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Как сообщили в агентстве, причиной такого решения стала незаурядная активность украинского бизнеса.

Учитывая большое количество заявок и значительный интерес со стороны предприятий перерабатывающей отрасли, было принято решение увеличить сумму грантового финансирования,

– говорится в сообщении.

В рамках программы планируется предоставить около 75 грантов. Ранее планировалось предоставление только 25 финансовых выплат. Гранты рассчитаны, прежде всего, на тот бизнес, который нацелен на производство инновационные продукты, модернизацию, сокращение человеческого труда, повышение эффективности использования ресурсов и т.д.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Кроме того, поддержку могут получить предприятия, нацеленные на замену продуктов, ранее поставлявшихся из России и Белоруссии. Программа также будет отдавать предпочтение производителям товаров, которые потребуются в процессе восстановления Украины.

Более подробно с условиями и возможностями программы можно ознакомиться по ссылке.