Кому потрібно буде їх встановити
Згідно з документом, POS-термінали будуть обов’язковими для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб.
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Безготівковий розрахунок повинен бути забезпечений за продані товари або надані послуги. У тому числі за товари\послуги, реалізація яких здійснюється дистанційно.
Про що йдеться у постанові Кабміну
У липні 2022 року Кабінет міністрів встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари\надані послуги:
- з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб;
- з 1 січня 2024 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб;
- з 1 січня 2025 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тисяч осіб;
- з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Втім, вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення бойових дій.
Безготівкові платежі в Україні
За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток в Україні та за її межами, у III кварталі 2023 року – становила 1 трильйон 407,1 мільярда гривень; з них безготівкові - на 890,8 мільярда гривень. А також:
- частка безготівкових операцій перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками;
- найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі - 47,0% на суму 419,2 мільярда гривень.
- перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили 31,3%;
- оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5%.
Таким чином, мережа POS-терміналів зростає впродовж п’яти кварталів поспіль. У ІІІ кварталі лідерами приросту були держбанки.