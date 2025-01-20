Військові можуть отримувати посилки на "Новій пошті" за 1 гривню: як скористатися знижкою

Українські військові відтепер можуть надсилати та отримувати відправлення до 30 кілограмів у прифронтових відділеннях "Нової пошти" лише за 1 гривню.

Нова пошта приєдналася до програми Плюси

Пропозиція стала доступною завдяки програмі Плюси та підтримці Міністерства оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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Довідково. Для активації знижки необхідно згенерувати штрихкод у мобільному застосунку "Армія+". Після цього штрихкод слід показати оператору відділення "Нової пошти", який активує пропозицію.

Як відправити посилку з 1 гривню

Кожен військовий може скористатися програмою тричі на місяць, створюючи відповідну кількість штрихкодів.

Програма охоплює прифронтові області України, а саме:

Сумську;

Харківську;

Донецьку;

Запорізьку;

Херсонську.

Пояснюю на прикладі, як це працює. Ваша сім'я надсилає вам посилку в Донецьку область. Ви можете просканувати штрихкод на відділенні в Краматорську і забрати її за 1 гривню. Чи навпаки: ви надсилаєте своїм рідним посилку з Донеччини. Для цього ви також скануєте штрихкод у відділенні та відправляєте за 1 гривню,

– пояснила Катерина Черногоренко.

Довідка. Національна програма підтримки військовослужбовців Плюси стартувала у грудні 2024 року. Вона має на меті об'єднати великі бізнеси, щоб надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. Серед компаній, які вже долучилися до програми – "Укрзалізниця", яка зробила квитки для військовослужбовців доступними зі спеціального резерву, та "Укрнафта", що пропонує знижки на пальне та страви з меню.