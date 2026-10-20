"Нова пошта" та Укрпошта попередили про зміни: посилки з України до ЄС можуть подорожчати

Українським підприємцям, які продають товари покупцям у Європейському Союзі, варто підготуватися до можливого оновлення митних правил. Із 1 листопада можуть запрацювати нові вимоги.

Які зміни готують для відправлень до ЄС

"Нова пошта" та Укрпошта вже оновлюють свої сервіси до нових митних правил і радять продавцям заздалегідь перевірити товарні дані, пише "Інтерфакс-Україна".

Нові вимоги стосуватимуться онлайн-продавців, інтернет-магазинів, а також бізнесу, який реалізує товари через маркетплейси та соціальні мережі. Йдеться про комерційні відправлення з країн поза межами ЄС, зокрема з України, покупцям у Європейському Союзі.

Як повідомила "Нова пошта", для митного оформлення товарів потрібно буде передавати три додаткові ідентифікатори Product Identifiers (PID):

M-PID (код C127) – артикул, який використовує продавець або маркетплейс. NS-PID (код C128) – внутрішній артикул, присвоєний виробником або постачальником. S-PID (код C129) – міжнародний ідентифікатор товару.

Ці дані мають допомогти ідентифікувати продукцію під час митного оформлення. Тому продавцям важливо перевірити, чи присвоєно потрібні коди товарам у їхньому асортименті.

Чи доведеться додатково платити за посилки

Ще одна можлива зміна – збір за митну обробку Handling Fee у розмірі 2 євро за кожну посилку. Його запровадження ще очікує на остаточне рішення Європейської комісії.

В Укрпошті повідомили, що остаточне рішення Єврокомісії про цей збір очікується 22 жовтня. Якщо збір затвердять, поштовий оператор планує автоматично враховувати його під час оформлення відправлень. Це дасть змогу клієнтам заздалегідь розраховувати витрати та враховувати їх у вартості товарів.

Окрім цього, Укрпошта з 21 жовтня оновлюватиме цифрові системи для адаптації до нових вимог.

Що продавцям варто зробити до 1 листопада

"Нова пошта" радить підприємцям заздалегідь перевірити інформацію про товари, щоб уникнути проблем під час оформлення комерційних відправлень до ЄС. Передусім варто:

перевірити, чи має кожен товар і кожен його варіант окремий артикул;

отримати потрібні ідентифікатори у виробників або постачальників;

перевірити наявність міжнародних ідентифікаторів товарів;

переконатися, що замість артикулу не використовується номер замовлення;

перевірити, чи зберігаються необхідні дані в CRM, товарному каталозі або на маркетплейсі;

з’ясувати, чи можна передавати ці дані через API або бізнес-кабінет поштового оператора.

До слова, Рада ЄС 3 вересня схвалила масштабну реформу митних правил, яка змінить порядок роботи з товарами, що продаються через інтернет.

Однією з ключових змін стане новий статус для маркетплейсів, які працюють із товарами з країн за межами ЄС: якщо через такі платформи товари продаються європейським споживачам, самі майданчики вважатимуться імпортерами. Відповідно, саме вони нестимуть відповідальність за виконання митних формальностей і сплату необхідних платежів, а не кінцевий покупець.



