Що зміниться для онлайн-торгівлі

Зміни передбачають посилення відповідальності e-commerce-платформ, новий збір за дрібні посилки та створення єдиного митного органу ЄС, повідомляє Європейська Рада.

Однією з ключових змін стане новий статус для маркетплейсів, які працюють із товарами з країн за межами ЄС: якщо через такі платформи товари продаються європейським споживачам, самі майданчики вважатимуться імпортерами. Відповідно, саме вони нестимуть відповідальність за виконання митних формальностей і сплату необхідних платежів, а не кінцевий покупець.

Для операторів, які порушуватимуть митні правила, запровадять нову систему санкцій. У найсерйозніших випадках штраф може становити до 6% річної вартості імпорту товарів компанії за попередній рік. Крім того, порушникам можуть загрожувати:

Позбавлення митних пільг; Обмеження доступу до онлайн-платформ; Інші санкції залежно від характеру порушення.

Ще одна зміна стосуватиметься дрібних посилок. До 1 листопада 2026 року ЄС планує запровадити єдиний збір за обробку невеликих відправлень, які надходять через e-commerce. Його розмір визначатиме Європейська комісія.

Коли нові правила запрацюють

Європарламент має остаточно схвалити текст реформи у вересні. Після цього документ підпишуть та опублікують в офіційному журналі ЄС. Використання митного дата-хабу стане обов'язковим:

для e-commerce-компаній – з 1 липня 2028 року;

для всіх інших трейдерів – з 1 березня 2034 року.

Як це може вплинути на українських продавців

Зміни можуть безпосередньо торкнутися українських продавців на Etsy, eBay, Amazon та інших міжнародних маркетплейсах, які відправляють товари покупцям у країни Євросоюзу.

За даними Укрпошти, в Україні налічується близько 25 000 дрібних експортерів. Сукупні продажі цих компаній перевищують 550 мільйонів доларів.

Тобто потенційно зміни можуть зачепити значну кількість українських малого та середнього бізнесу, який використовує міжнародні маркетплейси для виходу на європейських покупців.

До того ж, європейський ринок уже займає ключове місце в українському товарному експорті: у 2025 році Україна експортувала до європейських країн товарів на 25,48 мільярдів доларів. Це становило 63,1% усього товарного експорту України.

Найбільшими напрямками були:

Польща – 5,05 мільярдів доларів; Німеччина – 2,44 мільярди доларів; Італія – 2,28 мільярди доларів.

Нагадаємо, що окремо від нової митної реформи ЄС уже запровадив тимчасове мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро. Воно діє з 1 липня 2026 року.

Мито нараховується за кожну окрему категорію товарів у посилці відповідно до митної класифікації. Новий збір насамперед може позначитися на кінцевій вартості покупок із китайських маркетплейсів, однак його вплив залежатиме від того, хто візьме ці додаткові витрати на себе.