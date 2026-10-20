Какие изменения готовятся для отправлений в ЕС

"Новая почта" и "Укрпочта" уже адаптируют свои сервисы к новым таможенным правилам и советуют продавцам заранее проверить данные о товарах, пишет "Интерфакс-Украина".

Новые требования коснутся онлайн-продавцов, интернет-магазинов, а также бизнеса, реализующего товары через маркетплейсы и социальные сети. Речь идет о коммерческих отправлениях из стран за пределами ЕС, в частности из Украины, покупателям в Европейском Союзе.

Как сообщила "Новая почта", для таможенного оформления товаров потребуется предоставлять три дополнительных идентификатора Product Identifiers (PID):

M-PID (код C127) – артикул, используемый продавцом или маркетплейсом. NS-PID (код C128) – внутренний артикул, присвоенный производителем или поставщиком. S-PID (код C129) – международный идентификатор товара.

Эти данные должны помочь идентифицировать продукцию при таможенном оформлении. Поэтому продавцам важно проверить, присвоены ли нужные коды товарам в их ассортименте.

Придется ли дополнительно платить за посылки

Еще одно возможное изменение – сбор за таможенную обработку Handling Fee в размере 2 евро за каждую посылку. Его введение еще ожидает окончательного решения Европейской комиссии.

В Укрпочте сообщили, что окончательное решение Еврокомиссии по поводу этого сбора ожидается 22 октября. Если сбор будет утвержден, почтовый оператор планирует автоматически учитывать его при оформлении отправлений. Это позволит клиентам заранее рассчитывать расходы и учитывать их в стоимости товаров.

Кроме того, с 21 октября Укрпочта будет обновлять цифровые системы для адаптации к новым требованиям.

Что продавцам следует сделать до 1 ноября

"Новая почта" советует предпринимателям заранее проверить информацию о товарах, чтобы избежать проблем при оформлении коммерческих отправлений в ЕС. Прежде всего следует:

проверить, имеет ли каждый товар и каждый его вариант отдельный артикул;

получить необходимые идентификаторы у производителей или поставщиков;

проверить наличие международных идентификаторов товаров;

убедиться, что вместо артикула не используется номер заказа;

проверить, хранятся ли необходимые данные в CRM, товарном каталоге или на маркетплейсе;

выяснить, можно ли передавать эти данные через API или бизнес-кабинет почтового оператора.

К слову, 3 сентября Совет ЕС одобрил масштабную реформу таможенных правил, которая изменит порядок работы с товарами, продаваемыми через интернет.

Одним из ключевых изменений станет новый статус для маркетплейсов, работающих с товарами из стран за пределами ЕС: если через такие платформы товары продаются европейским потребителям, сами площадки будут считаться импортерами. Соответственно, именно они будут нести ответственность за выполнение таможенных формальностей и уплату необходимых платежей, а не конечный покупатель.