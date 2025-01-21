Українські працівники постачали Росії мікрочіпи для БпЛА та ракет
- Українські працівники переправили до Росії мікрочіпи для БпЛА на 500 тисяч доларів, діючи умисно.
- Затримано одного з фігурантів, іншим учасникам повідомлено про підозру заочно, слідство вирішує запобіжні заходи.
Працівники української компанії переправили до Росії мікрочіпи, які використовуються для виробництва БпЛА на 500 тисяч доларів. Трьох співробітників та засновника приватного товариства викрито за фактом пособництва державі-агресору.
Працівники системно забезпечували агресора
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора. Зловмисники діяли за планом, наразі слідство вирішує, який запобіжний захід обрати.
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"Зловмисники створили план, за яким системно постачали в обхід міжнародних санкцій з України до Росії електронні компоненти для виробнитва ракет та безпілотників", – ідеться у повідомленні.
Упродовж лише 2022 – 2023 років учасники "схеми" переправили до Росії понад 1,5 тисяч найменувань мікроелектроніки на загальну суму близько 500 тисяч доларів.
Працівники постачали в Росії мікрочіпи / Фото Офісу Генпрокурора
Фігурантів затримали
Наразі одного з фігурантів затримано, слідство вирішує питання щодо підозри та обранннязапобіжного заходу. Іншим учасникам схеми повідолено про підозру заочно.