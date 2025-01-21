Працівники системно забезпечували агресора

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора. Зловмисники діяли за планом, наразі слідство вирішує, який запобіжний захід обрати.

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"Зловмисники створили план, за яким системно постачали в обхід міжнародних санкцій з України до Росії електронні компоненти для виробнитва ракет та безпілотників", – ідеться у повідомленні.

Упродовж лише 2022 – 2023 років учасники "схеми" переправили до Росії понад 1,5 тисяч найменувань мікроелектроніки на загальну суму близько 500 тисяч доларів.

Працівники постачали в Росії мікрочіпи / Фото Офісу Генпрокурора

Фігурантів затримали

Наразі одного з фігурантів затримано, слідство вирішує питання щодо підозри та обранннязапобіжного заходу. Іншим учасникам схеми повідолено про підозру заочно.