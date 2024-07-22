Нелегальні потоки чіпів до Росії сповільнилися: Китай і Гонконг все ще допомагають

Напівпровідники та інші заборонені товари, що постачаються через Китай та Гонконг для підтримки військових зусиль Росії, цього року скоротилися на п'яту частину, згідно з раніше нерозкритими даними Міністерства торгівлі США. Попри це Гонконг залишається глобальною гарячою точкою для ухилення від санкцій.

Нелегальні потоки чіпів до Росії сповільнилися

Обсяги перевезень через Гонконг товарів високого пріоритету (Common High Priority Items, CHPL) – передових компонентів, включаючи мікроелектроніку, які, на думку США і Європейського Союзу, можуть бути використані для війни Росії в Україні – впали на 28% в період з січня по травень, повідомили в Міністерстві торгівлі США.

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За той самий період перевалка цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу. Міністерство торгівлі послалося на попередні заяви, в яких описувалися зусилля, спрямовані на "обмеження доступу Росії до технологій та інших товарів, необхідних їй для підтримання жорстокої війни проти України".

І Гонконг, і Китай розглядаються урядом США як ключові глобальні вузли, через які Росія отримує матеріали для своєї військової промисловості, зокрема напівпровідники та деталі для безпілотників. США та їх союзники звинувачують Китай у підтримці війни Росії в Україні, зокрема, шляхом експорту деталей та обладнання, необхідних московським виробникам зброї.

Державний департамент і Міністерство фінансів США запровадили кілька раундів санкцій проти юридичних осіб по всьому світу, які, як стверджується, мають комерційні зв'язки з російськими військовими, в тому числі проти підставних компаній у Гонконзі, які займалися перенаправленням напівпровідників.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що зниження незаконних потоків стало результатом кількох факторів, включаючи агресивне правозастосування з боку американської влади, а також взаємодію з компаніями, чия продукція переправляється через кордон.

Уряд Гонконгу не відповів на запитання Reuters про переправлення товарів до Росії, але заявив, що "не застосовує і не має законних повноважень вживати заходів щодо односторонніх санкцій, накладених іншими країнами".

Однак уряд додав, що "енергійно виконує" санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, відповідно до інструкцій Міністерства закордонних справ Китаю, в тому числі щодо Північної Кореї.

Скільки чіпів потрапило в Росію

Окремий набір митних даних від C4ADS, вашингтонської некомерційної організації, що займається питаннями глобальної безпеки, показав, що понад 200 фірм, зареєстрованих у Гонконзі, відправили російським покупцям товарів на суму майже 2 мільярди доларів у період з серпня по грудень 2023 року.

Дані, викладені в майбутньому звіті Фонду "Комітет за свободу Гонконгу" (CFHK), свідчать, що з серпня по грудень 2023 року через Гонконг було відправлено товарів на суму 750 мільйонів доларів США – від високотехнологічних чіпів Nvidia і французької Vectrawave до дешевих мікросхем Texas Instruments і Intel.