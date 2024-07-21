"Прорив" від росіян

Росіяни гучно хизуються тим, що розробили першу російську втулку для туалетного паперу, яка змивається. "Інновацію" здійснила "Архбум Тиссью Груп", яка робить туалетний папір Soffione.

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Росіяни хизуються, що "нова" технологія вперше розроблена саме ними. Однак, як майже у всіх випадках з "російськими інноваціями", ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Технологія вкрадена у шведів

Ще у 2022 році шведська компанія Essity заявляла, що за такою технологією папір роблять лише європейські фабрики. Минулого року компанія продала свій російський бізнес, а логістика змивних втулок була порушена.

Технологія запатентована, однак росіян від крадіжки це ніколи не стримувало.