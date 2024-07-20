Бізнес – на вихід

"Норнікель" – це найбільша гірничодобувна компанія у Росії. Вона належить мільярдеру Володимиру Потаніну.

Цікаво Росіяни націоналізували найбільшого винороба: той вже не може працювати через брак обладнання

Зараз той розглядає можливість будівництва потужностей у Китаї. Зокрема, йдеться про виробництво міді, нікелю та паладію. Через санкції експорт та платежі дуже обмежені, тож діяльність на російському ринку втрачає будь-який зміст.

Які шанси в "Норнікелю" працювати у Китаї

У липні боси російської компанії вже провели переговори з китайськими партнерами та підписали багато меморандумів. Документи охоплюють всі метали, які виготовляє російський гігант.

Також "Норнікель" сподівається на партнерство з NGR Advanced Material та Brunp Recycling – відомими китайськими виробниками акумуляторів.