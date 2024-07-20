Бизнес – на выход

"Норникель" – это крупнейшая горнодобывающая компания в России. Она принадлежит миллиардеру Владимиру Потанину.

Интересно Россияне национализировали крупнейшего винодела: тот уже не может работать из-за нехватки оборудования

Сейчас тот рассматривает возможность строительства мощностей в Китае. В частности, речь идет о производстве меди, никеля и палладия. Из-за санкций экспорт и платежи очень ограничены, поэтому деятельность на российском рынке теряет всякий смысл.

Какие шансы у "Норникеля" работать в Китае

В июле боссы российской компании уже провели переговоры с китайскими партнерами и подписали много меморандумов. Документы охватывают все металлы, которые производит российский гигант.

Также "Норникель" надеется на партнерство с NGR Advanced Material и Brunp Recycling – известными китайскими производителями аккумуляторов.