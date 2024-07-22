Нелегальні потоки чіпів до Росії сповільнилися

Обсяги перевезень через Гонконг товарів високого пріоритету (Common High Priority Items, CHPL) – передових компонентів, включаючи мікроелектроніку, які, на думку США і Європейського Союзу, можуть бути використані для війни Росії в Україні – впали на 28% в період з січня по травень, повідомили в Міністерстві торгівлі США.

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За той самий період перевалка цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу. Міністерство торгівлі послалося на попередні заяви, в яких описувалися зусилля, спрямовані на "обмеження доступу Росії до технологій та інших товарів, необхідних їй для підтримання жорстокої війни проти України".

І Гонконг, і Китай розглядаються урядом США як ключові глобальні вузли, через які Росія отримує матеріали для своєї військової промисловості, зокрема напівпровідники та деталі для безпілотників. США та їх союзники звинувачують Китай у підтримці війни Росії в Україні, зокрема, шляхом експорту деталей та обладнання, необхідних московським виробникам зброї.

Зверніть увагу! Державний департамент і Міністерство фінансів США запровадили кілька раундів санкцій проти юридичних осіб по всьому світу, які, як стверджується, мають комерційні зв'язки з російськими військовими, в тому числі проти підставних компаній у Гонконзі, які займалися перенаправленням напівпровідників.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що зниження незаконних потоків стало результатом кількох факторів, включаючи агресивне правозастосування з боку американської влади, а також взаємодію з компаніями, чия продукція переправляється через кордон.

Уряд Гонконгу не відповів на запитання Reuters про переправлення товарів до Росії, але заявив, що "не застосовує і не має законних повноважень вживати заходів щодо односторонніх санкцій, накладених іншими країнами".

Однак уряд додав, що "енергійно виконує" санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, відповідно до інструкцій Міністерства закордонних справ Китаю, в тому числі щодо Північної Кореї.

Скільки чіпів потрапило в Росію

Окремий набір митних даних від C4ADS, вашингтонської некомерційної організації, що займається питаннями глобальної безпеки, показав, що понад 200 фірм, зареєстрованих у Гонконзі, відправили російським покупцям товарів на суму майже 2 мільярди доларів у період з серпня по грудень 2023 року.

Дані, викладені в майбутньому звіті Фонду "Комітет за свободу Гонконгу" (CFHK), свідчать, що з серпня по грудень 2023 року через Гонконг було відправлено товарів на суму 750 мільйонів доларів США – від високотехнологічних чіпів Nvidia і французької Vectrawave до дешевих мікросхем Texas Instruments і Intel.