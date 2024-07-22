Нелегальные потоки чипов в Россию замедлились

Объемы перевозок через Гонконг товаров высокого приоритета (Common High Priority Items, CHPL) – передовых компонентов, включая микроэлектронику, которые, по мнению США и Европейского Союза, могут быть использованы для войны России в Украине – упали на 28% в период с января по май, сообщил в Министерстве торговли США.

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За тот же период перевалка этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга. Министерство торговли сослалось на предыдущие заявления, в которых описывались усилия, направленные на "ограничение доступа России к технологиям и другим товарам, необходимых ей для поддержания жестокой войны против Украины".

И Гонконг, и Китай рассматриваются правительством США как ключевые глобальные узлы, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности, в частности полупроводники и детали для беспилотников. США и их союзники обвиняют Китай в поддержке войны России в Украине, в частности, путем экспорта деталей и оборудования, необходимых московским производителям оружия.

Обратите внимание! Государственный департамент и Министерство финансов США ввели несколько раундов санкций против юридических лиц по всему миру, которые, как утверждается, имеют коммерческие связи с российскими военными, в том числе против подставных компаний в Гонконге, которые занимались перенаправлением полупроводников.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что снижение незаконных потоков стало результатом нескольких факторов, включая агрессивное правоприменение со стороны американских властей, а также взаимодействие с компаниями, чья продукция переправляется через границу.

Правительство Гонконга не ответило на вопрос Reuters о переправке товаров в Россию, но заявило, что "не применяет и не имеет законных полномочий принимать меры в отношении односторонних санкций, наложенных другими странами".

Однако правительство добавило, что "энергично выполняет" санкции, введенные Советом Безопасности ООН, в соответствии с инструкциями Министерства иностранных дел Китая, в том числе в отношении Северной Кореи.

Сколько чипов попало в Россию

Отдельный набор таможенных данных от C4ADS, вашингтонской некоммерческой организации, занимающейся вопросами глобальной безопасности, показал, что более 200 фирм, зарегистрированных в Гонконге, отправили российским покупателям товаров на сумму почти 2 миллиарда долларов в период с августа по декабрь 2023 года.

Данные, изложенные в будущем отчете Фонда "Комитет за свободу Гонконга" (CFHK), свидетельствуют, что с августа по декабрь 2023 года через Гонконг было отправлено товаров на сумму 750 миллионов долларов США – от высокотехнологичных чипов Nvidia и французской Vectrawave до дешевых микросхем Texas Instruments и Intel.