Один із найбільших покупців вугілля в Азії більше не співпрацює з Росією

Компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) відмовилась купувати вугілля в Росії, пишуть російські ЗМІ. З вересня цього року їх співпраця повністю завершена.

Taiwan Cement Corporation не співпрацює з Росією

Taiwan Cement Corporation, який є одним із найбільших імпортерів вугілля в Тайвані, повністю припинив співпрацю з Росією.

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Компанія закуповувала паливо в Росії для своєї електростанції Хопінг. Уже з вересня 2024 року жодних контрактів продовжено не буде, а остання поставка продукції відбудеться у жовтні.

Нагадаємо! Тайвань є одним із 5 найбільших імпортерів російського вугілля. З весни 2023 року по весну 2024 року він закупив 10 мільйонів тонн продукції.

З початку війни Тайвань інвестував приблизно 3,5 мільярда доларів у закупівлю російського вугілля, що становить близько 5% від загального обсягу російського експорту вугілля. Примітно, що поставки вугілля на Тайвань значно зросли: у 2024 році прогнозується 30% зростання порівняно з 2023 роком, а порівняно з 2022 роком – у 1,5 рази.